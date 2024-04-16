De Andrade estará en su cuarto Juego Paralímpico
El nadador marplatense fue confirmado entre los 11 nombres que representarán a la Argentina en París 2024.
El nadador marplatense fue confirmado entre los 11 nombres que representarán a la Argentina en París 2024.
El marplatense Matías De Andrade obtuvo este jueves la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de paranatación que se desarrolla en Inglaterra.
El marplatense, reciente campeón parapanamericano en Lima, se encuentran en Londres, donde competirá a partir de este jueves en el Campeonato Mundial ante los mejores del planeta, buscando su plaza para Tokio 2020.