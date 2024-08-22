El Concejo firmó un convenio para reciclar todos los papeles innecesarios y donó los muebles que ya no utilizan
Esta medida se enmarca en el proceso de digitalización que llevan adelante. El convenio es con la cooperativa "Limpia Mar del Plata".
Esta medida se enmarca en el proceso de digitalización que llevan adelante. El convenio es con la cooperativa "Limpia Mar del Plata".
Tras el lanzamiento de la versión digital del registro nacional de conducir, el Gobierno apuesta a que todos los papeles del auto puedan llevarse en el celular. Esa opción, que contempla ahora a la cédula verde, la azul y el seguro del auto, estará disponible desde junio.