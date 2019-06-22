Pymes: "El panorama que vemos para este año es desolador"

Lo declaró a El Marplatense el titular de Apyme local, Gustavo Casciotti, quien insistió en la necesidad de que el Gobierno tome "otro camino" para revertir el complejo panorama industrial. "Estamos convencidos de que se puede hacer. No es el ajuste o el abismo", apuntó.