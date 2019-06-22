"Gobernar este país, gane quien gane, va a ser dificilísimo"
El ex intendente de Mar del Plata manifestó que "la polarización, de las formulas Fernández-Fernández y Macri-Pichetto, se va a llevar puesta también a las elecciones locales".
El ex intendente de Mar del Plata manifestó que "la polarización, de las formulas Fernández-Fernández y Macri-Pichetto, se va a llevar puesta también a las elecciones locales".
Lo declaró a El Marplatense el titular de Apyme local, Gustavo Casciotti, quien insistió en la necesidad de que el Gobierno tome "otro camino" para revertir el complejo panorama industrial. "Estamos convencidos de que se puede hacer. No es el ajuste o el abismo", apuntó.