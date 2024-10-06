Coletta y Rondinara cerca del podio en el SUP Race Panamericano
En la primera competencia que entregó medallas dentro de los Juegos Panamericanos de Surf en Perú, Alma Coletta fue cuarta y Fabrizio Rondinara quinto, en el SUP Race.
En la primera competencia que entregó medallas dentro de los Juegos Panamericanos de Surf en Perú, Alma Coletta fue cuarta y Fabrizio Rondinara quinto, en el SUP Race.
La marplatense cayó en las semifinales de la especialidad SUP Surf en el Panamericano que se está desarrollando en Panamá por lo que culminó en el 5° puesto del evento. Además, en Longboard, Martín Pérez y Surfiel Gil fueron 9° al ser eliminados en cuartos de final. La gran figura es Lucía Cosoleto