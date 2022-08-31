Pablo Del Coto: “Entrenamos 5 años pensando en la clasificación”

Recién arribado al país, luego de la clasificación olímpica del equipo femenino nacional de Beach Volley, el entrenador marplatense Pablo del Coto habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que representa este paso que han dado: “era muy importante para la continuidad del proyecto”.