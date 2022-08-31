Belén Enríquez ya piensa en el Mundial U19
La marplatense Belén Enríquez formó parte de una concentración que se realizó en Buenos Aires para los equipos de base y donde participaron los entrenadores de nuestra ciudad Ian Mehamed y Pablo Del Coto.
La marplatense Belén Enríquez formó parte de una concentración que se realizó en Buenos Aires para los equipos de base y donde participaron los entrenadores de nuestra ciudad Ian Mehamed y Pablo Del Coto.
Recién arribado al país, luego de la clasificación olímpica del equipo femenino nacional de Beach Volley, el entrenador marplatense Pablo del Coto habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que representa este paso que han dado: “era muy importante para la continuidad del proyecto”.