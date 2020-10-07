Ova Sabatini

Oriana Sabatini regresó a la Argentina sin decirle a nadie: el emotivo reencuentro con Catherine Fulop
La cantante pasó los últimos diez meses en Italia junto a su novio, Paulo Dybala. Ahora deberá cumplir el aislamiento en la casa de sus papás.
La cantante pasó los últimos diez meses en Italia junto a su novio, Paulo Dybala. Ahora deberá cumplir el aislamiento en la casa de sus papás.
La conductora reveló que su esposo, Ova, y su hija, Tiziana, también dieron positivo. "Los primero días son fuertes", detalló en un video que compartió en sus redes sociales.