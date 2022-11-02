La prevención de la Osteoporosis
Recomendaciones del Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición (CISAN).
Recomendaciones del Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición (CISAN).
Especialistas destacan su importancia para preservar la masa muscular.
Se trata de una enfermedad silenciosa que produce fracturas óseas. Afecta en mayor medida a mujeres posmenopáusicas. La importancia de una dieta rica en calcio y vitamina D.
La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en Endocrinología detalla todo los hábitos que debemos tener en cuenta para evitar la disminución ósea propia de la menopausia.