osteopatía

8 preguntas al Osteópata
Ariel Pantanali Osteópata y Miembro del Registro de Osteópatas de Argentina (MROA) responde los interrogantes más relevantes de esta disciplina.
Ariel Pantanali Osteópata y Miembro del Registro de Osteópatas de Argentina (MROA) responde los interrogantes más relevantes de esta disciplina.
Andrew Taylor Still nació el 6 de agosto del año 1828 en Virgina EEUU. El médico estadounidense, es considerado el padre de esta disciplina. Ariel Pantanali, osteópata y miembro del Registro de Osteópatas de Argentina detalla los beneficios que aporta.