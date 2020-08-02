Orquesta estable del Teatro Colón

El desembarco del Teatro Colón, un hito cultural para Mar del Plata

El prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón eligió la ciudad como la primera subsede del interior del país, y el histórico convenio se materializó en 2018 con los primeros estudiantes. Además, dos memorables conciertos de sus reconocidos cuerpos artísticos llegaron al Parque San Martí