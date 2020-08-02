Orquesta estable del Teatro Colón

La monumental Misa de Réquiem de Verdi en el Teatro Colón, por streaming y gratis
En el marco del programa Cultura en Casa, la obra del compositor italiano llega el próximo domingo 2 de agosto en la versión interpretada durante la Temporada 2018.
En el marco del programa Cultura en Casa, la obra del compositor italiano llega el próximo domingo 2 de agosto en la versión interpretada durante la Temporada 2018.
La reconocida artista se presentará esta noche en el escenario de Alberti 1242 a las 21. El show será con entrada libre y gratuita, y repasará los mayores éxitos de su carrera.
El prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón eligió la ciudad como la primera subsede del interior del país, y el histórico convenio se materializó en 2018 con los primeros estudiantes. Además, dos memorables conciertos de sus reconocidos cuerpos artísticos llegaron al Parque San Martí