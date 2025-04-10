orquesta de tango

Con la Sinfónica, inicia mañana en el Teatro Colón una semana con actividad de primer nivel
La formación dirigida por José María Ulla actuará desde las 20:00. Además, el sábado se presentará la Orquesta Municipal de Tango que conduce Julio Dávila.
La formación dirigida por José María Ulla actuará desde las 20:00. Además, el sábado se presentará la Orquesta Municipal de Tango que conduce Julio Dávila.
Además de la presentación de la Banda Sinfónica y el Coro Municipal, habrá espectáculos de música española, negra, folklore y comedia musical.