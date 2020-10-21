Oroquieta
Con menos recurso en calle por la falta de fuerzas Federales, el delito aumenta en Mar del Plata
Oroquieta calificó la negativa de Nación como "un distanciamiento hacia Mar del Plata que preocupa"
Seis motos secuestradas en un operativo de tránsito
Siguen sin estar permitidas las salidas recreativas en Mar del Plata
Oroquieta: "Fue clave hacer peatonal las calles para que no haya inconvenientes"
El municipio trabaja en la identificación y capacitación de patovicas
Seguridad: "Hay que trabajar en el recupero del espacio público"
El secretario de seguridad, Darío Oroquieta, señaló que se debe trabajar en la iluminación, poda y desmalezado en diferentes zonas de la ciudad.
Oroquieta sobre la escuela de gendarmes: "Seguimos creyendo que era una buena decisión"
El secretario de Seguridad del Municipio lamentó la decisión tomada por el gobierno nacional de derogar la entrega de dos hoteles de Chapadmalal para que sean usados por la fuerza.
La municipalidad prevé controles de tránsito "dinámicos" durante la noche de Navidad
Lo detalló el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, quien llamó a los ciudadanos que circulen en auto a que " sean conscientes de cuando uno maneja y los problemas que se ocasionan".