Día Mundial del Paciente Trasplantado: casi 7.400 personas esperan una donación en Argentina
El año pasado se realizaron 712 trasplantes y 325 personas donaron sus órganos en el país.
El año pasado se realizaron 712 trasplantes y 325 personas donaron sus órganos en el país.
Ubicados en un stand sobre la Plaza Colón, el Ministerio de Salud bonaerense informa a los marplatenses y turistas la importancia de llevar adelante esta práctica.
Las estadísticas del Incucai indican que existen más o menos unos 14 donantes por millón de habitantes en Argentina.
Viviana Azcurra, que sufrió la muerte de su hija mientras esperaba un trasplante de corazón, celebró la promulgación de la Ley Justina que expresa que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y reafirmó su lucha para seguir concientizando a la población marplatense.