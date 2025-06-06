"Hay muchas personas esperando ese órgano que puede salvar la vida"

Viviana Azcurra, que sufrió la muerte de su hija mientras esperaba un trasplante de corazón, celebró la promulgación de la Ley Justina que expresa que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y reafirmó su lucha para seguir concientizando a la población marplatense.