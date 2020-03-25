¿Cuál es la función de la Carcinina?
La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en Endocrinología explica las funciones que esta molécula ejerce en el organismo.
La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en Endocrinología explica las funciones que esta molécula ejerce en el organismo.
El estrés y la angustia por no llegar a fin de mes pueden desencadenar problemas de salud. Además, un estudio de trabajo social reveló que una actitud optimista es fundamental para tener un buen descanso y equilibrio personal.