En los primeros días de junio, secuestraron casi 200 motos en Mar del Plata
Además, en los operativos que lleva adelante el Municipio también labraron 118 actas a trapitos y limpiavidrios durante el mes.
Además, en los operativos que lleva adelante el Municipio también labraron 118 actas a trapitos y limpiavidrios durante el mes.
En el marco de diferentes operativos viales, un hombre de 37 años viajaba sin licencia de conducir y con 0.59 g/l de alcohol en sangre. En tanto, a un joven de 19 años se le retuvieron estupefacientes.
El Departamento Vial VII de Mar del Plata fiscalizó más de 100 vehículos. Notificaron 20 delitos, secuestraron una licencia y confeccionaron 6 actas.
El Departamento Zona Vial VII tuvo una ardua tarea de controles en el marco de la cuarentena obligatoria y se labraron múltiples infracciones.