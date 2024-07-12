Once Undios

Once Unidos quedó en el segundo puesto del país

El equipo de Natación del Club Once Unidos concluyó en el segundo puesto de la tabla acumulada de puntos en el Argentino Absoluto de Parque Roca. Además, Guido Buscaglia fue la mejor marca técnica y el nadador que más unidades sumó para su club. Como si fuera poco, se quedó con los 50 libres y es el