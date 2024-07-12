Once Undios

Kermés de Once Unidos: “La consigna es divertirse y pasarla bien”
El presidente de la entidad, Horacio Taccone, contó que el año pasado pasaron unas 20.000 personas. Se realizará mañana y el domingo, de 12:00 a 21:00, con entrada gratuita.
El presidente de la entidad, Horacio Taccone, contó que el año pasado pasaron unas 20.000 personas. Se realizará mañana y el domingo, de 12:00 a 21:00, con entrada gratuita.
Las damas vencieron a Cumehue por 38 a 20 y lograron conservar la plaza para Asabal, pero los caballeros perdieron 33-30 con Sedalo en el Nacional "A" de Adultos.
El equipo de Natación del Club Once Unidos concluyó en el segundo puesto de la tabla acumulada de puntos en el Argentino Absoluto de Parque Roca. Además, Guido Buscaglia fue la mejor marca técnica y el nadador que más unidades sumó para su club. Como si fuera poco, se quedó con los 50 libres y es el