Confirman primer caso de nuevo sub-linaje de la variante Ómicron en la Argentina
Ya circula en otras partes del mundo. El paciente es un ciudadano argentino que había viajado recientemente a Uruguay.
Ya circula en otras partes del mundo. El paciente es un ciudadano argentino que había viajado recientemente a Uruguay.
Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de Carla Vizzotti, admitió: “Esperábamos esta suba de casos”.
Se trata de una paciente de 40 años con antecedente de viaje a Estados Unidos, que actualmente cursa la enfermedad en su domicilio.
El primer aislamiento de la nueva variante de coronavirus fue reportado el 11 de noviembre en Botswana, y luego el 14 de noviembre en Sudáfrica, y ha alcanzado en algunas regiones a ser la variante prodominante.