Kimberley empató y cerró una histórica fase inicial
El "Dragón" igualó 0-0 como local ante Olimpo de Bahía Blanca como local y se aseguró un puesto entre los mejores 5 de la Zona 1 del Federal "A".
El "Dragón" igualó 0-0 como local ante Olimpo de Bahía Blanca como local y se aseguró un puesto entre los mejores 5 de la Zona 1 del Federal "A".
El "Dragón" cayó por la mínima ante Olimpo en su casa en la segunda fecha de la Segunda Fase.
El equipo de Mariano Mignini jugará mañana a las 15 por la decimocuarta fecha del Torneo Federal A.