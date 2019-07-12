PASO: oficializaron las listas para General Pueyrredon
La Junta Electoral habilitó 13 listas que competirán en las PASO del 11 de agosto. Por ahora se ausenta la de Consenso Federal por un presunto error de inscripción de datos.
La Junta Electoral habilitó 13 listas que competirán en las PASO del 11 de agosto. Por ahora se ausenta la de Consenso Federal por un presunto error de inscripción de datos.
Luego de aprobar los exámenes tomados en diciembre, los futuros cadentes dieron sus primeros pasos en el Instituto de Formación Penitenciaria de La Plata con un curso introductorio "intensivo".