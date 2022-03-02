Romiglio eliminó al cuarto favorito en Dinamarca
En su segunda presentación por el Challenger de Odense, en tierra danesa, el marplatense superó al portugués Rui Soares para meterse ya en los cuartos de final del torneo.
En su segunda presentación por el Challenger de Odense, en tierra danesa, el marplatense superó al portugués Rui Soares para meterse ya en los cuartos de final del torneo.
El marplatense Leandro Romiglio comenzó a disputar un nuevo Challenger en Europa. Esta vez, en Odense, ciudad de Dinamarca donde ganó su primer compromiso.