Realizan controles gratuitos en el marco de la 25ª Campaña Nacional de Detección del Glaucoma
Será mañana en 108 sedes de todo el país. En la ciudad se podrá concurrir a la Clínica Privada de Ojos y la Clínica de Salud Visual.
Será mañana en 108 sedes de todo el país. En la ciudad se podrá concurrir a la Clínica Privada de Ojos y la Clínica de Salud Visual.
Será el próximo jueves en el Centro de Salud Paseo Luro. La actividad se dividirá en dos turnos y para participar habrá que sacar turno previamente.
El oftalmólogo, conocido como “Dr. Glaucomflecken” se colocó una lente especial para mostrar como ve un miope. Sus videos causan sensación en las redes.