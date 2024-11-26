Octavio Salas ganó el bronce panamericano con la Selección Argentina
El arquero marplatense logró el tercer puesto en el Campeonato Panamericano de Waterpolo con la Selección Nacional.
El arquero marplatense logró el tercer puesto en el Campeonato Panamericano de Waterpolo con la Selección Nacional.
El nadador marplatense se subió a un nuevo podio al lograr la medalla de bronce en los 10 kms de Aguas Abiertas. Por su parte, debutaron Octavio Salas (Waterpolo), Cecilia Peralta (Beach Volley) y el squash sigue asegurando preseas: Leandro Romiglio pasó a la final individual y junto con la marplate