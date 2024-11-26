Ivo Cassini ganó un bronce y Romiglio va por el oro

El nadador marplatense se subió a un nuevo podio al lograr la medalla de bronce en los 10 kms de Aguas Abiertas. Por su parte, debutaron Octavio Salas (Waterpolo), Cecilia Peralta (Beach Volley) y el squash sigue asegurando preseas: Leandro Romiglio pasó a la final individual y junto con la marplate