Cerraron y desinfectaron la panadería Ochoa por dos casos de coronavirus
La empresa dispuso el cierre del local durante el lunes y el martes, sin embargo, tras la desinfección y el hisopado a los trabajadores, reabrirán este miércoles.
La empresa dispuso el cierre del local durante el lunes y el martes, sin embargo, tras la desinfección y el hisopado a los trabajadores, reabrirán este miércoles.
El hecho ocurrió este lunes a la mañana. Ingresaron al local a mano armada, redujeron al personal y a los clientes para llevarse dinero y televisores. La policía los interceptó en 14 de julio y Almafuerte.