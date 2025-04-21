Giobando: “Francisco ha dejado la vara bien alta para su sucesor”
El titular de la Diócesis de Mar del Plata contó que era amigo de Bergoglio desde los 15 años. Y anunció que hoy a las 18:00 habrá una misa en la Iglesia Catedral.
El titular de la Diócesis de Mar del Plata contó que era amigo de Bergoglio desde los 15 años. Y anunció que hoy a las 18:00 habrá una misa en la Iglesia Catedral.
Fue un pedido de la “Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias” al Honorable Concejo Deliberante.
Desde el 17 de enero de 2024 se desempeña como administrador apostólico de Mar del Plata.
El Obispado de Mar del Plata informó este viernes la decisión de suspender por diez días las actividades que estaban teniendo lugar en los templos, "en orden a colaborar con el cuidado necesario debido al crecimiento de casos".