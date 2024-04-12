Peñarol tampoco pudo con un envalentonado Oberá TC

El “Milrayitas” no pudo en su visita a Misiones y cayó por 83 a 71 en su segunda derrota de manera consecutiva, algo que hace tiempo no le pasaba al equipo de Leandro Ramella. Tomás Monacchi y Tevin Glass fueron los más destacados del equipo marplatense que tendrá la próxima semana otra gira en Sant