Peñarol volvió al Poli con una gran defensa
El equipo de Hernán Laginestra venció por 74 a 57 en su regreso al Polideportivo. Al Thornton fue el goleador con 19 puntos pero Simpson terminó con 11 tantos y 17 rebotes.
El equipo de Hernán Laginestra venció por 74 a 57 en su regreso al Polideportivo. Al Thornton fue el goleador con 19 puntos pero Simpson terminó con 11 tantos y 17 rebotes.
Boca, Oberá, Instituto y Quimsa recibirán la ventaja de localía en una etapa decisiva. Las series comienzan este viernes 6 de junio y se jugarán al mejor de cinco partidos.
El “Milrayitas” no pudo en su visita a Misiones y cayó por 83 a 71 en su segunda derrota de manera consecutiva, algo que hace tiempo no le pasaba al equipo de Leandro Ramella. Tomás Monacchi y Tevin Glass fueron los más destacados del equipo marplatense que tendrá la próxima semana otra gira en Sant
El extranjero anotó 36 puntos en el primer partido de la temporada de Liga Nacional donde el “Milrayitas” cayó 86-68 ante Oberá en el Polideportivo “Islas Malvinas”. Fue la noche en la que volvió el público “Milrayitas” a la cancha. Phillip Lockett fue el mejor del local con 13 puntos y 6 rebotes, m