Con 8.713 nuevos contagiados, suman 350.867 los positivos en el país
El Ministerio de Salud reportó el informe vespertino de coronavirus en el que se confirmaron 8.713 nuevos pacientes en tratamiento y 287 nuevos fallecimientos.
El Ministerio de Salud reportó el informe vespertino de coronavirus en el que se confirmaron 8.713 nuevos pacientes en tratamiento y 287 nuevos fallecimientos.
Este lunes a las 17, en la sede de la Escuela Superior de Medicina ubicada en Ayacucho 3537, se inaugurará el Área de Laboratorios. Además se le brindará un homenaje al ex Rector, Francisco Morea.