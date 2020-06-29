Nuevo Parte
Reportan ocho nuevos fallecimientos y suman 1.192 los muertos en Argentina
Nuevo Parte: informan 17 nuevos fallecimientos y suman 1.167 los muertos en la Argentina
Con ocho muertes en las últimas horas, llegan a 1.124 los fallecidos en el país por coronavirus
Informan siete nuevos fallecimientos y suman 1.085 los muertos por coronavirus en la Argentina
Nuevo Parte: seis muertes en las últimas horas, llevan la cifra a 1049 en Argentina
Se confirman cinco muertes y suman 1.016 fallecimientos en Argentina
Suman 980 los muertos y anuncian reunión para actualizar la situación epidemiológica
En el reporte oficial se indicó que son 2.060 los casos de COVID-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 39.570 el total de infectados.
Nuevo Parte: con la muerte de seis personas, llegan a 954 los fallecidos en el país
En el reporte oficial se indicó que son 1.958 los casos de COVID-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 37.510 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 82,7 casos cada 100.000 habitantes.
Nuevo Parte: 16 muertes en las últimas horas dejan un total de 929 fallecidos en el país
El Ministerio de Salud de la Nación, informó la muerte de ocho mujeres y ocho hombres en las últimas horas. En su mayoría son adultos mayores de Capital y provincia de Buenos Aires.
Nuevo Parte: confirman ocho muertes, alcanzando los 886 fallecidos en el país
En su reporte diario matutino, el Ministerio de Salud informó los nuevos fallecimientos por COVID-19. Además, marcó el número total de contagios en 34.159, siendo en su mayoría de circulación comunitaria.
Nuevo Parte: confirman ocho muertes en las últimas horas y el número asciende a 862
El Ministerio de Salud de la Nación emitió su reporte en el cual confirmó, además, 1.208 nuevos contagios, dejando un total de casos confirmados de 32.785. A la fecha, 10.174 personas fueron dadas de alta.
El Ministerio de Salud confirma 9 muertes en las últimas horas y ya son 842 en el país
En su reporte diario matutino, la cartera sanitaria nacional también confirmó 1.282 nuevos casos, sumando 31.577 en total. A la fecha, 9.891 personas fueron dadas de alta.
Con cuatro nuevos fallecimientos, son 819 los muertos por coronavirus en el país
Desde el último reporte brindado en la noche del sábado, se han registrado cuatro nuevas muertes y las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina suman 819, informó esta mañana el Ministerio de Salud.
Nuevo Parte: se registraron 17 muertes en la últimas horas, llevando el total a 802 en el país
El Ministerio de Salud brindó su reporte matutino sumando un acumulado de casos de 28.764 en Argentina. A la fecha, 9.083 personas fueron dadas de alta.
Nuevo Parte: reportan cinco muertes y se cambian criterios de casos sospechosos
El Ministerio de Salud confirmó que el número de víctimas fatales por coronavirus asciende a 698 . Además, fue modificado el parámetro para evaluar posibles contagios: la fiebre ya no es determinante en los lugares con transmisión comunitaria.
Nuevo Parte: informan seis muertes y los fallecidos llegan a 670 en el país
El Ministerio de Salud emitió un nuevo reporte y fueron confirmados 774 nuevos casos, con un total de contagios en Argentina de 22.794. A la fecha, 7.305 personas fueron dados de alta.
Nuevo Parte: confirman ocho muertes y la cifra alcanza los 656 fallecidos en el país
El Ministerio de Salud brindo su informe y el total de casos confirmados en Argentina alcanza los 22.020. En tanto que a la fecha, 6.909 personas fueron dadas de alta.