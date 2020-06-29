Nuevo Parte: con la muerte de seis personas, llegan a 954 los fallecidos en el país

En el reporte oficial se indicó que son 1.958 los casos de COVID-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 37.510 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 82,7 casos cada 100.000 habitantes.