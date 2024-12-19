nuevo formato

Así se jugará la Liga Marplatense de Futbol 2025: vuelven los torneos cortos
Se aprobó el reglamento de cómo se disputará la Primera División local, que vuelve al antiguo formato usado hasta el 2016 con un Apertura y Clausura.
Se aprobó el reglamento de cómo se disputará la Primera División local, que vuelve al antiguo formato usado hasta el 2016 con un Apertura y Clausura.
Finalmente se confirmó la manera en que se definirán los dos equipos que subirán en la Primera Nacional. Es un torneo nuevo que no da ninguna ventaja a los equipos que estaban en los primeros puestos al momento de la suspensión por la pandemia.