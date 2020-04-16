El HPC confirma un nuevo caso de Coronavirus en la ciudad
Se trata de una persona que tiene nexo epidemiológico de viaje a Brasil. Es el cuarto confirmado en curso que hay en la ciudad y el primero tras once días.
Se trata de una persona que tiene nexo epidemiológico de viaje a Brasil. Es el cuarto confirmado en curso que hay en la ciudad y el primero tras once días.
En las últimas horas de la tarde se conoció un resultado positivo de COVID-19 en la ciudad. Se trata de una mujer que volvió de España y cuyo caso estaba en estudio. En tanto, se desestimaron otros diez posibles contagios.
Se trata de una mujer de 38 años que volvió de Brasil y su situación se mantenía en estudio. Por otra parte, se sumaron 3 casos sospechosos y se descartó el de un hombre de 61 años proveniente de Chile.