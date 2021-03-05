Creación de nuevas Comisiones y Expedientes que profundizarán las diferencias, temas relevantes de la primera Sesión del HCD

Los concejales tendrán este jueves la primera sesión Extraordinaria donde se avanzará en varios proyectos, y entre los más destacados estará el cambio reglamentario que permitirá la creación de nuevas comisión y con ello, la paridad de género en ellas. Presupuesto de OSSE, otro de los temas a tratar