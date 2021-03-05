Nuevas comisiones en el HCD: esperan que sean espacios activos y de construcción ciudadana
Sol de la Torre en Género y Diversidad, y Nicolás Lauría en Seguridad, tendrán enormes desafíos en el 2021.
Sol de la Torre en Género y Diversidad, y Nicolás Lauría en Seguridad, tendrán enormes desafíos en el 2021.
Los concejales tendrán este jueves la primera sesión Extraordinaria donde se avanzará en varios proyectos, y entre los más destacados estará el cambio reglamentario que permitirá la creación de nuevas comisión y con ello, la paridad de género en ellas. Presupuesto de OSSE, otro de los temas a tratar