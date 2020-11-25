Marplatenses se movilizaron en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres
Se realizó una movilización por el centro de la ciudad y a partir de las 18 habrá un festival virtual que se transmitirá por Facebook.
Se realizó una movilización por el centro de la ciudad y a partir de las 18 habrá un festival virtual que se transmitirá por Facebook.
Será en el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y disidencias. La concentración será 15.30 en el centro y luego habrá un festival virtual.