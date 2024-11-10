Nitto Finals

Zeballos y Granollers debutaron con derrota en las ATP Finals
La pareja del marplatense y el español cayó ante Heliovaara y Patten por 7-6 (2) y 6-4 en el primer partido de la instancia de Round Robin para las ATP Finals.
La pareja del marplatense y el español cayó ante Heliovaara y Patten por 7-6 (2) y 6-4 en el primer partido de la instancia de Round Robin para las ATP Finals.
Desde 2004 con Gastón Etlis y Martín Rodriguez que Argentina no tenía un representante en la especialidad de dobles en las ATP Finals.