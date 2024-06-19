niña abusada

Denuncian que una nena marplatense fue víctima de un hecho aberrante

"A" vivió en la calle, hija de una madre drogadependiente que la descuidaba. A los 4 años, fue dada en guarda a una "familia del corazón" que le brindó contención. Sin embargo, la Justicia le otorgó visitas a un hombre que dijo ser su padre, aunque el ADN luego probó lo contrario. La menor fue abusa