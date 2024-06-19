niña abusada

Horror en Francia: tres menores violaron a una nena de 12 años en un ataque de carácter antisemita
La chica fue emboscada cuando regresaba a su casa el sábado. Fue abusada y casi la queman viva al grito de "judía sucia".
La chica fue emboscada cuando regresaba a su casa el sábado. Fue abusada y casi la queman viva al grito de "judía sucia".
La "familia del corazón" de la niña de 5 años que fue víctima de hechos aberrantes denunció ante la justicia penal a la magistrada que le otorgó un régimen de visitas al "falso padre". "Pese al enorme riesgo que corría, permitió que continúe el contacto con este sujeto", aseguró.
"A" vivió en la calle, hija de una madre drogadependiente que la descuidaba. A los 4 años, fue dada en guarda a una "familia del corazón" que le brindó contención. Sin embargo, la Justicia le otorgó visitas a un hombre que dijo ser su padre, aunque el ADN luego probó lo contrario. La menor fue abusa