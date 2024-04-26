Niebla, lluvias matinales y frío en Mar del Plata
Según el SMN, las condiciones adversas se mantendrán durante toda la jornada. Mejora desde el sábado.
Según el SMN, las condiciones adversas se mantendrán durante toda la jornada. Mejora desde el sábado.
La probabilidad de precipitaciones osará entre el 10 y el 40% durante todo el día, indicando chaparrones hacia la tarde y la noche, según indica el Servicio Metereológico Nacional (SMN).
La humedad de 96% coincide con la bruma que terminó de ocupar la ciudad en horas de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas fuertes para la noche de este miércoles.
El termómetro marca -0.3 grados y una sensación térmica de -2.2. La visibilidad, apenas de 0.1 kilómetros.
La temperatura irá desde los 4° hasta los 14 a lo largo de la jornada. La niebla presentará bancos más espesos en la zona costera de la ciudad y comenzará a disiparse recién pasado el mediodía.