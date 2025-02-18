El Vaticano confirmó que el Papa Francisco padece una neumonía bilateral
La Santa Sede informó que el estado clínico del argentino se considera “complejo”, pero que se mantiene de buen humor. Fue ingresado al Policlínico Gemelli el viernes pasado.
La Santa Sede informó que el estado clínico del argentino se considera “complejo”, pero que se mantiene de buen humor. Fue ingresado al Policlínico Gemelli el viernes pasado.
De La Fuente, cardiólogo del legislador nacional, reveló que el expresidente volverá a su tarea parlamentaria "cuanto antes".