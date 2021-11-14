Votó Navarra: "Crear hizo una campaña intensa y creemos que serán muy buenos los resultados"
El candidato de Crear emitió su voto en una escuela del Puerto. Con mesura, analizó la campaña.
El candidato de Crear emitió su voto en una escuela del Puerto. Con mesura, analizó la campaña.
Así lo expresó el actual senador provincial y máximo referente del partido vecinal que se presenta en las elecciones Generales con su boleta con el objetivo de sumar representantes en el HCD local.
Fernando Navarra, primer candidato a concejal por Crear, abrió el encuentro y resaltó que "nuestras propuestas no surgen detrás de un escritorio. Hemos tomado contacto con todos y cada uno de los sectores y barrios y esas recorridas luego se volcaron en lo técnico". Conocé las 9 propuestas del espac
Lo afirmó el primer candidato a concejal por el espacio vecinalista marplatense, Fernando Navarra quien viene solicitando, además, el debate entre los candidatos de los otros cuatro partidos.
Hacia las elecciones generales de noviembre, los candidatos elegidos en las PASO, contestarán las 10 preguntas del sector empresarial. El primero en tener esa posibilidad será el candidato de Crear, Fernando Navarra.
Lo aseguró el precandidato a primer concejal por el espacio que lideran desde el senado provincial Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio en el HCD. "Le estamos dando con la boleta corta otra opción a la gente que está harta de la política tradicional en vez de pensar en la camiseta de Mar del Plata",