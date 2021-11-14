"CREAR es la existencia de un espacio que represente al vecino"

Lo aseguró el precandidato a primer concejal por el espacio que lideran desde el senado provincial Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio en el HCD. "Le estamos dando con la boleta corta otra opción a la gente que está harta de la política tradicional en vez de pensar en la camiseta de Mar del Plata",