natatorios

Mar Chiquita: inicia el programa "Escuelas al agua", donde más de 450 chicos aprenden a nadar
También disfrutan de jornadas deportivas adquiriendo los múltiples beneficios que otorga la actividad física.
También disfrutan de jornadas deportivas adquiriendo los múltiples beneficios que otorga la actividad física.
Las entidades del sector privado productivo, generador de bienes y servicios en la ciudad, brindarán una conferencia de prensa para reflejar la situación que atraviesan por la pandemia, este jueves a las 11 en Playa Grande.
La recomendación de la Comisión para la Reactivación Económica será elevada al intendente Montenegro, que de ser aprobada los establecimientos tendrán un ensayo de dos semanas. Ferias a cielo abierto, academias de danza y modelaje e instructores de surf también fueron recomendadas.
Así lo denunciaron desde la Cámara de Gimnasios. "¿Cómo puede ser que no sea peligroso que cuatro personas estén compartiendo o una cerveza o un café sin barbijo y si lo sea que alguien que realiza una actividad física de baja intensidad separado cinco metros de otro y con barbijo?", aseveraron.
En el decreto que firmó el intendente Arturo Rojas, tendrán funcionamiento de lunes a sábado, de 7 a 22, pero en ningún momento podrá haber más de 10 personas en su interior.
Según los propietarios de distintas piscinas de la ciudad, la empresa a cargo del servicio de gas habría "incumplido un beneficio que tenían las pymes para pagar un porcentaje menor". Hay más de 20 piletas en la ciudad y muchas están hablando de cerrar. Ya cerraron dos o tres y esto continúa", sente