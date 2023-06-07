La Justicia abrió el iPad de Natacha Jaitt
El desbloqueo se produjo en los laboratorios de los peritos de Gendarmería Nacional. Este jueves se realizará la extracción forense completa del dispositivo.
El desbloqueo se produjo en los laboratorios de los peritos de Gendarmería Nacional. Este jueves se realizará la extracción forense completa del dispositivo.
Se trata de Raúl Velaztiqui. El productor está acusado de falso testimonio y deberá responder por la manipulación del celular de la actriz y modelo.
Antonella Olivera Jaitt expresó su dolor en las redes sociales. "No voy a parar hasta descubrir toda la verdad , te juro vas a descansar en paz", dijo la joven de 20 años en un emotivo posteo.