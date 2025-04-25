narco menudeo

Ocho detenidos, cocaína y un abusador prófugo: golpe al narcomenudeo en el barrio Belgrano
Durante la madrugada, la Policía realizó ocho allanamientos y secuestró 300 envoltorios de cocaína, dos kilos de marihuana, dinero en efectivo y celulares.
Durante la madrugada, la Policía realizó ocho allanamientos y secuestró 300 envoltorios de cocaína, dos kilos de marihuana, dinero en efectivo y celulares.
Tras tareas investigativas sobre un hombre que vendía drogas al menudeo, se logró su aprehensión en pleno acto preparatorio, ya que contaba con 20 gramos de clorhidrato de cocaína, más de 150 gramos de sustancia de corte y estiramiento, picadura de marihuana fraccionada en frascos y armas.
Tras 56 allanamientos, la Policía Federal detuvo a 10 personas y secuestró 10 kilos de cocaína, marihuana, armas de fuego y una suma millonaria de dinero. La investigación para desmantelar esta organización comenzó a fines del 2016, cuando se comprobó que un hombre que residía en la ciudad y se dedi