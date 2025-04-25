narco menudeo

Cayó una banda que distribuía droga desde Jujuy hasta Mar del Plata

Tras 56 allanamientos, la Policía Federal detuvo a 10 personas y secuestró 10 kilos de cocaína, marihuana, armas de fuego y una suma millonaria de dinero. La investigación para desmantelar esta organización comenzó a fines del 2016, cuando se comprobó que un hombre que residía en la ciudad y se dedi