Nancy Segura
Crimen de Nancy Segura: "Les voy a contar a sus hijos que su mamá va a descansar en paz"
Rafael Inglera condenado a 20 años de prisión por el femicidio de Nancy Segura
Piden 25 años para Rafael Inglera por el femicidio de Nancy Segura
Femicidio: “Esto fue una desgracia, pero mi hijo no es un asesino”
Pedro Rafael Inglera, culpable por el femicidio de Nancy Segura
Juicio por el femicidio de Nancy Segura: "Queremos salir de acá con una condena"
Este lunes comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Nancy Segura
Un jurado popular será el encargado de determinar si Pedro Rafael Inglera (27) es el culpable de haber asesinado de una puñalada a su novia en 2017. Es la primera vez en Mar del Plata que un caso de femicidio se define de esta manera.