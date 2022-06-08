Cuatro medallas marplatenses en el inicio del Sudamericano
En San Juan comenzó la actividad del Patín Carrera dentro de los 1° Juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas donde los patinadores de Mar del Plata sumaron 4 medallas.
En San Juan comenzó la actividad del Patín Carrera dentro de los 1° Juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas donde los patinadores de Mar del Plata sumaron 4 medallas.
Con la presencia de los tres marplatenses en pista, se desarrolló la primera jornada del Mundial de Patín Carrera en Ibagué, Colombia. Agustín Peluso en su debut mundialista, fue el mejor local con un 17° puesto mientras que Rocío Berbel en la prueba de eliminación, la mejor argentina con un 13° lug
Los marplatenses Nahuel Schelling, Micaela Siri y Agustín Peluso participarán desde este sábado en el Campeonato Mundial de Patín Carrera que se disputa en Ibagué, Colombia.