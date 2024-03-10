Nadia Podoroska

Báez no dejo dudas frente a Fognini y continua con su racha positiva
El tenista bonaerense estiró su buen momento al vencer al italiano por 7-5 y 6-3 por la segunda ronda en Indian Wells.
El tenista bonaerense estiró su buen momento al vencer al italiano por 7-5 y 6-3 por la segunda ronda en Indian Wells.
Acompañada por su entrenadora Bettina Fulco, apostará por una gira de cuatro torneos W15 del Circuito Profesional Femenino (ITF Women Circuit) que se desarrollará en Sharm El Sheikh, Egipto
La dupla hispano argentina consiguió cerrar un duro encuentro con los estadounidenses Steve Johnson y Sam Querrey y ya piensa en la segunda ronda. Pella y Mayer también sumaron en dobles. En individuales avanzaron Podoroska, Schwartzman y Coria. Afuera, Londero.