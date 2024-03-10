Nadia Podoroska

Roland Garros: Zeballos y Granollers avanzaron a segunda ronda

La dupla hispano argentina consiguió cerrar un duro encuentro con los estadounidenses Steve Johnson y Sam Querrey y ya piensa en la segunda ronda. Pella y Mayer también sumaron en dobles. En individuales avanzaron Podoroska, Schwartzman y Coria. Afuera, Londero.