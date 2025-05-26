Concluyó el Nacional U18 en Mar del Plata
Este fin de semana se llevó adelante el Campeonato Nacional U18 en Mar del Plata con destacadas actuaciones.
Este fin de semana se llevó adelante el Campeonato Nacional U18 en Mar del Plata con destacadas actuaciones.
La marplatense Juana Zuberbuhler fue una de las figuras de la delegación de la Provincia de Buenos Aires que sumó 34 medallas en el Campeonato Nacional U18 que se desarrolló durante el fin de semana en Chaco.
Joaquina Dura pudo alcanzar el Récord Nacional siendo la atleta marplatense más destacada en el Campeonato Nacional U18 que se llevó adelante en Misiones y donde participaron 13 deportistas de la ciudad como parte de la delegación de la provincia de Buenos Aires.