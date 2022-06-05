Cuatro clasificados a Cuartos de Final del Nacional de Menores A y B

Este miércoles fue la tercera jornada del Nacional de Menores de Mendoza, en donde las chicas de Handball Necochea, los varones de Once Unidos y Acha en el A y las chicas de Acha en el B, lograron el pasaje a los cuartos de final y están entre los 8 mejores.