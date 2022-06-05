La Cantera es campeón del Nacional de Menores “C”
El equipo marplatense en la rama masculina se quedó con el torneo que se disputó en San Nicolás con una contundente actuación.
El equipo marplatense en la rama masculina se quedó con el torneo que se disputó en San Nicolás con una contundente actuación.
Se disputó este viernes la anteúltima jornada del Nacional de Menores de Mendoza, en donde los varones de Once Unidos continuaron con su paso arrollador y derrotaron 23 a 22 en la Semifinal al local, Maipu, para estar entre los dos mejores del país. Este sábado enfrentarán a Ballester en la Final.
El equipo de Menores de Once Unidos se clasificó a las semifinales del Nacional que se disputa en Mendoza. Conoce el repaso de todos los resultados del día de ayer.
Este miércoles fue la tercera jornada del Nacional de Menores de Mendoza, en donde las chicas de Handball Necochea, los varones de Once Unidos y Acha en el A y las chicas de Acha en el B, lograron el pasaje a los cuartos de final y están entre los 8 mejores.
Se disputó este martes la segunda jornada del Nacional de Menores en Mendoza, en donde tres equipos de Atlántica lograron su segunda victoria en el certamen y avanzaron a la próxima instancia.