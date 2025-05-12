Cinco oros en la segunda jornada del Nacional Absoluto

Mar del Plata volvió a subirse a lo más alto del podio en distintas pruebas del Nacional Absoluto Open y Junior que se realiza en Parque Roca. En esta oportunidad, los campeones son Juana Ortiz, Lucía Gauna en Mayores y entre los Juniors, se consagraron Milagros Fernández Timberio, Guillermina Ruggi