Matías Chaillou fue la gran figura marplatense en el Nacional Absoluto
El nadador de Atlantis fue el único que pudo sumar medalla de oro en un certamen donde los deportistas marplatenses terminaron con 9 platas y 4 bronces.
El nadador de Atlantis fue el único que pudo sumar medalla de oro en un certamen donde los deportistas marplatenses terminaron con 9 platas y 4 bronces.
Mar del Plata volvió a subirse a lo más alto del podio en distintas pruebas del Nacional Absoluto Open y Junior que se realiza en Parque Roca. En esta oportunidad, los campeones son Juana Ortiz, Lucía Gauna en Mayores y entre los Juniors, se consagraron Milagros Fernández Timberio, Guillermina Ruggi