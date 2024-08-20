Florencia Ferrá: “Estamos buscando mil sponsors de 200 pesos para viajar al Nacional”

La arquera de La Cantera Handball habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el objetivo que se han planteado para representar a Mar del Plata en el Nacional “A” de Clubes que se realizará en Mendoza y donde hace dos años fueron sub-campeonas: “lo hacemos a través de un link de Mercado Pago”; di