Zonas definidas para el Nacional Adulto "A" en Mar del Plata
El torneo que vuelve a la ciudad después de un cuarto de siglo, tiene definidos los protagonistas masculinos y femeninos, donde estará el local, Once Unidos.
El torneo que vuelve a la ciudad después de un cuarto de siglo, tiene definidos los protagonistas masculinos y femeninos, donde estará el local, Once Unidos.
La arquera de La Cantera Handball habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el objetivo que se han planteado para representar a Mar del Plata en el Nacional “A” de Clubes que se realizará en Mendoza y donde hace dos años fueron sub-campeonas: “lo hacemos a través de un link de Mercado Pago”; di