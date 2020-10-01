Escándalo olvidado en Mar del Plata: el día que Nacha Guevara le cortó la cara a Marcos Mundstock con un vidrio

La artista sorprende a muchos como jurado de “Cantando 2020” por sus devoluciones maliciosas y su carácter fuerte. Desde las redes recordaron un violento escándalo que protagonizó hace 5 décadas que terminó en el hospital y con una condena a 2 meses de prisión.