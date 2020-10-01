“Cantando 2020”: el descargo de Nacha Guevara tras las burlas por sus temblores
La jurado se tomó unos minutos para hablar de su salud y responde a quienes la critican en las redes.
La jurado se tomó unos minutos para hablar de su salud y responde a quienes la critican en las redes.
La artista sorprende a muchos como jurado de “Cantando 2020” por sus devoluciones maliciosas y su carácter fuerte. Desde las redes recordaron un violento escándalo que protagonizó hace 5 décadas que terminó en el hospital y con una condena a 2 meses de prisión.
La reconocida actriz argentina de cine y televisión disfrutó de “¿Por qué son tan geniales?” en el teatro Tronador Concert, ubicado en Boulevard Marítimo P. Ramos 3143.