MYA: los ídolos teen del momento que cantaron en Espacio Clarín
MYA, el conjunto formado por Maxi Espindola y Agus Bernasconi, llegó al escenario de Espacio Clarín haciendo delirar a las fans que hicieron fila desde el muy temprano.
MYA, el conjunto formado por Maxi Espindola y Agus Bernasconi, llegó al escenario de Espacio Clarín haciendo delirar a las fans que hicieron fila desde el muy temprano.
El miércoles de "El lugar de los artistas" fue puramente musical. El grupo MYA abrió la noche, seguido por Lula Miranda y su banda. El Bahiano le puso el broche final a una noche alucinante.
Las actividades del miércoles en Espacio Clarín tendrán como protagonista al reconocido músico Bahiano acompañado por su Big Banda, los jóvenes MYA y la cantante Lula Miranda. Las propuestas comenzarán a las 19 con entrada libre y gratuita en Alberti 1242