Comienza el ciclo de conciertos gratuitos y al aire libre en Torre Tanque

Desde las 20, cada miércoles, jueves y viernes, se podrá disfrutar de una variada cartelera musical con artistas locales. Rock, reggae, blues, tango, jazz y cumbia, en los jardines de este Monumento Histórico Nacional, próximo a cumplir 79 años.