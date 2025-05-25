Falleció Ángel Mahler, emblema del musical argentino y creador de “Drácula”
La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde se destacó que murió en paz, rodeado del amor de su familia.
La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde se destacó que murió en paz, rodeado del amor de su familia.
Además de la presentación de la Banda Sinfónica y el Coro Municipal, habrá espectáculos de música española, negra, folklore y comedia musical.
Desde las 20, cada miércoles, jueves y viernes, se podrá disfrutar de una variada cartelera musical con artistas locales. Rock, reggae, blues, tango, jazz y cumbia, en los jardines de este Monumento Histórico Nacional, próximo a cumplir 79 años.