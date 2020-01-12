Reflexiones sobre la Shoá vuelve a Mar del Plata
La muestra itinerante del Museo del Holocausto de Buenos Aires “Reflexiones sobre la Shoá” se expondrá a partir del 13 de enero en Espacio Clarín. La entrada es libre y gratuita.
La muestra itinerante del Museo del Holocausto de Buenos Aires “Reflexiones sobre la Shoá” se expondrá a partir del 13 de enero en Espacio Clarín. La entrada es libre y gratuita.
La exposición itinerante "Reflexiones de la Shoá", del Museo del Holocausto de Buenos Aires, recorre la vida de los judíos europeos a comienzos del siglo XX. Se podrá visitar, con entrada libre y gratuita, del 13 al 26 de julio en la renovada sala ubicada en Santiago del Estero 1746.