Se exhibirá en el Teatro Tronador una muestra sobre el Holocausto

La exposición itinerante "Reflexiones de la Shoá", del Museo del Holocausto de Buenos Aires, recorre la vida de los judíos europeos a comienzos del siglo XX. Se podrá visitar, con entrada libre y gratuita, del 13 al 26 de julio en la renovada sala ubicada en Santiago del Estero 1746.