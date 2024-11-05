La Universidad inauguró en la Ferroautomotora tres murales por los 150 años de Mar del Plata
Son obra del arquitecto Daniel Villalba. Cuentan con la colaboración de Cristina Miró, Marcela Mendiguren, Victoria Funes y Adriana Barrios.
Son obra del arquitecto Daniel Villalba. Cuentan con la colaboración de Cristina Miró, Marcela Mendiguren, Victoria Funes y Adriana Barrios.
Aunque no lo reconozca, Mariano Savino es un artista marplatense que fue desandando diferentes caminos hasta cumplir la meta de vivir de lo que más le gusta. Sus murales tienen un sello distintivo y un estilo único.
En el marco del primer Festival Internacional de Arte Urbano DeInstinto, muralistas y graffiteros locales, nacionales e internacionales pintaron al aire libre durante cinco días las paredes de la ex vía del ferrocarril ubicada entre Guido y Funes, desde Castelli hasta Brown.